84 благотворительных проекта реализовало АО "Транснефть – Сибирь" в 2022 году

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

84 благотворительных проекта получили поддержку АО "Транснефть – Сибирь" в регионах деятельности - на территории Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей, а также в ХМАО-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году, сообщает пресс-служба компании.

Среди основных благополучателей – организации здравоохранения, культуры, образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения. Кроме того, предприятие в течение минувшего года выделяло финансирование на проведение экологических акций, также помощь направлялась на благоустройство территорий. Всего на реализацию благотворительных проектов АО "Транснефть – Сибирь" в 2022 году направило 26 млн рублей.

В прошлом году финансовую поддержку получили 23 общеобразовательные школы в семи регионах. В том числе в Чашинской средней общеобразовательной школе им. Малышева (Курганская область) были заменены деревянные окна на новые современные конструкции. В Вынгапуровскую СОШ приобретена мебель для обеденного зала столовой, в том числе комфортные столы и стулья.

Финансовую помощь на приобретение мебели для концертного зала получил Дом культуры Ивановского сельского поселения Уватского района (Тюменская область). Также благотворительные средства направлены Тюменскому кукольному театру для приобретения профессионального звукового оборудования.

Благотворительную помощь в 2022 году получили региональные медицинские учреждения, в том числе за счет предприятия Тюменская областная клиническая больница № 2 приобрела изолированный бокс для пациентов.

При поддержке АО "Транснефть – Сибирь" на территории Текутьевского бульвара в г. Тюмени организован новый образовательный экологический маршрут. На выделенные средства Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР" в рамках развития круглогодичного экотуризма создало уникальное экологическое пространство – маршрут "Сквер юннатов", целью проекта является знакомство школьников с окружающей средой в границах города при реализации дополнительных программ обучения естественнонаучной направленности.

В рамках волонтерского движения добровольцы предприятия регулярно участвовали в акциях по оказанию помощи ветеранам и детям из малообеспеченных семей, в экологических мероприятиях по уборке территории и посадке деревьев. В том числе, к началу учебного года дети из малообеспеченных семей получили школьные наборы в рамках волонтерской акции "Собери ребенка в школу". В декабре в добровольческой инициативе "Мешок желаний" приняли участие более 600 работников АО "Транснефть – Сибирь" и исполнили новогодние желания свыше 150 детей. Подарки получили воспитанники социально-реабилитационного центра "Семья" (г. Тюмень), дети из малообеспеченных семей г. Тобольска, г. Тюмени, с. Ярково, с. Демьянское, с. Уват, с. Чаши, дети с ограниченными возможностями здоровья г. Нефтеюганска и г. Нового Уренгоя.