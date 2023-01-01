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Планер БРО-11МС приобрели в ишимском авиаспортклубе

Общество, 17:34 20 января 2023

из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина | Фото: из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина

Планер БРО-11МС с размахом крыла чуть менее восьми метров приобрели в ишимском авиаспортклубе. Сверхлегкое воздушное судно разработано для эксплуатации в летних и зимних условиях при температуре от +30 до -20 градусов.

Об этом написал глава Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

Планер предназначен для первоначального обучения подростков безопасным навыкам пилотирования. Весной 2023 года пройдет презентация судна, где юных ишимцев познакомят с этим видом лётной техники. В это же время на базе клуба планируют открыть юношескую планерную школу и приобрести комплекты парашютного оборудования.

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# воздушное судно

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