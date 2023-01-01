Планер БРО-11МС приобрели в ишимском авиаспортклубе

| Фото: из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина | Фото: из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина

Планер БРО-11МС с размахом крыла чуть менее восьми метров приобрели в ишимском авиаспортклубе. Сверхлегкое воздушное судно разработано для эксплуатации в летних и зимних условиях при температуре от +30 до -20 градусов.

Об этом написал глава Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

Планер предназначен для первоначального обучения подростков безопасным навыкам пилотирования. Весной 2023 года пройдет презентация судна, где юных ишимцев познакомят с этим видом лётной техники. В это же время на базе клуба планируют открыть юношескую планерную школу и приобрести комплекты парашютного оборудования.