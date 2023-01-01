Аграрии Тюменской области засеют овощами свыше 1 тыс. гектаров в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские аграрии начали готовится к посевной кампании 2023 года. В январе запас семян овощных культур на складах составил около 40% от потребности. Сельхозпроизводители провели все необходимые контракты еще осенью 2022 года, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Крупные предприятия, которые дают более половины всего урожая в регионе, заложили от 70 до 100% семян. Остальные партии прибудут в Тюменскую область в апреле. Потребность семян овощных культур под посев 2023 года составляет 1,32 тонны. Этот объем будет посеян более чем на одной тысяче гектаров.

Добавим, тюменские аграрии выращивают в открытом грунте весь "борщевой набор": картофель, морковь, капусту, свеклу и лук. Также можно попробовать до шести видов салатов тюменского производства, выращенных в открытом грунте.

"Агрофирма КРиММ" производит огурцы открытого грунта. На своих площадях они высаживают сорт "Амур". После сбора урожая к реализации предлагаются как свежие огурцы, так и засоленные. Кроме того, в Тюменской области в круглогодичном режиме работают тепличные хозяйства, которые производят различные сорта томатов, огурцы и несколько видов салатов.