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На вопросы о сдаче ЕГЭ и ОГЭ ответят тюменцам на горячей линии

Общество, 10:02 23 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов состоится 24 января с 14 до 17 часов. Ее проведут специалисты департамента образования администрации Тюмени.

На вопросы родителей и школьников об организации ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году ответят по телефону: (3452) 56-13-49.

Основной период ЕГЭ-2023 начнется 26 мая с географии, литературы и химии, основной период ОГЭ в этом году стартует 24 мая со сдачи истории, физики и биологии.

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# горячая линия , ЕГЭ , ОГЭ

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