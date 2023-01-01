На вопросы о сдаче ЕГЭ и ОГЭ ответят тюменцам на горячей линии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов состоится 24 января с 14 до 17 часов. Ее проведут специалисты департамента образования администрации Тюмени.

На вопросы родителей и школьников об организации ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году ответят по телефону: (3452) 56-13-49.

Основной период ЕГЭ-2023 начнется 26 мая с географии, литературы и химии, основной период ОГЭ в этом году стартует 24 мая со сдачи истории, физики и биологии.