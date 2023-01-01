Мемориальную доску погибшему в СВО Руслану Алтыеву открыли в Тобольске

| Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Мемориальную доску погибшему в СВО Руслану Алтыеву, выпускнику школы № 2 открыли в Тобольске. Он был награжден орденом Мужества, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"В детстве формируется наш характер, закладываются основные ценности. Поэтому так важно, чтобы со школьной скамьи перед детьми был пример верного служения Отечеству, уважения к подвигу, достойного исполнения воинского долга. Жизненный путь и пример героизма Руслана Алтыева будет служить хорошим ориентиром в деле воспитания детей и молодежи", - добавил Максим Афанасьев.