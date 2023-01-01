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Мемориальную доску погибшему в СВО Руслану Алтыеву открыли в Тобольске

Общество, 17:23 20 января 2023

ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Мемориальную доску погибшему в СВО Руслану Алтыеву, выпускнику школы № 2 открыли в Тобольске. Он был награжден орденом Мужества, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"В детстве формируется наш характер, закладываются основные ценности. Поэтому так важно, чтобы со школьной скамьи перед детьми был пример верного служения Отечеству, уважения к подвигу, достойного исполнения воинского долга. Жизненный путь и пример героизма Руслана Алтыева будет служить хорошим ориентиром в деле воспитания детей и молодежи", - добавил Максим Афанасьев.

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# мемориальная доска , Тобольск

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