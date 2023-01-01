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Губернатор Александр Моор поздравил тюменских военных инженеров с профессиональным праздником

Общество, 18:33 20 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменских военных с 322-й годовщиной образования инженерных войск России. Торжественное мероприятие прошло в ДК "Нефтяник", сообщает информационный центр регионального правительства.

"Для каждого из вас защита Родины в большей степени даже не профессия, а призвание. Военные инженеры – особая категория. Вы владеете не только основными военными навыками, но обладаете уникальными знаниями и умениями инженерного дела", – сказал глава региона.

Участники торжественного мероприятия во главе с губернатором стоя приветствовали аплодисментами присутствовавшего в зале выпускника ТВВИКУ полковника Рустама Сайфуллина, удостоенного звания Героя России за личное мужество и военное мастерство, проявленные во время специальной военной операции. Также почтили минутой молчания память воинов, погибших за Отечество.

Тюменские саперы получили награды МЧС за взаимодействие при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Военнослужащим училища вручили государственные награды Российской Федерации. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом тюменских творческих коллективов.

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