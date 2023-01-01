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4,5 тыс. водителей без прав задержали на дорогах Тюменской области в 2022 году

Общество, 12:39 22 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 555 водителей без права управления автотранспортом задержали инспекторы ДПС на дорогах Тюменской области в 2022 году. Каждый седьмой из них – несовершеннолетний.

Как правило, нарушителей привлекают к административной ответственности, транспорт эвакуируют на спецстоянки, отметили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Особое внимание уделяют участию в дорожном движении несовершеннолетних водителей. Информацию по каждому такому факту направляют в подразделения по делам несовершеннолетних, а родителей привлекают к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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# ГИБДД Тюменской области

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