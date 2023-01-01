Кубок главы Тобольска по лыжным гонкам собрал более 400 участников

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Более 400 человек стали участниками второго этапа Кубка главы города по лыжным гонкам в Тобольске. Состязания прошли 21 января, сообщает городская администрация.

"Кубок главы города по лыжным гонкам – это новый проект, который набирает обороты и станет регулярным. На втором этапе присоединилось более 80 преподавателей и директоров. Они своим примером показывают, что в Сибири не каждый должен быть профессиональным лыжником, но уметь кататься должен обязательно", - отметил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Он пригласил тоболяков поучаствовать и в третьем этапе лыжных гонок, который состоится в конце февраля, в преддверие Дня защитника Отечества.