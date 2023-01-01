150 соотечественников приехали в Тюменскую область в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 соотечественников приехали в Тюменскую область в 2022 году, сообщает региональный департамент труда и занятости населения. Программа переселения действует в области с 2013 года, за это время в регион прибыли более трех тысяч соотечественников и членов их семей.

Тюменская область получила квалифицированных специалистов. Наибольшее количество соотечественников местом проживания выбрали Тобольск. Город пополнился врачами, учителями, инженерами, слесарями.

Возможность переезда каждого, направившего заявление, рассматривалась индивидуально. Учитывалось наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, жилья, устройства детей и других вопросов.

Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.