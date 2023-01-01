Лекторий от читателей запустила тюменская библиотека № 15

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "15 историй от библиотеки № 15" запустила библиотека имени Петра Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени. В течение года читатели библиотеки выступят с лекциям о краеведении, космонавтике, книгах, фотографии, охоте и воркауте.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая библиотекой № 15 Елена Жукова.

"В библиотеку пришел читатель и предложил организовать встречу: "Я столько знаю об астрономии и полетах в космос! Хочу поделиться своими знаниями, вдруг кого-то заинтересую". Идея нам показалась интересной, ведь в библиотеку приходят очень много людей, которые владеют знаниями и навыками рассказчика", — поделилась она.

Ближайшая встреча в библиотеке состоится 4 февраля в 12 часов. С лекцией "Тюменская топонимика — взгляд геофизика" выступит Олег Старков. Ранее цикл мероприятий открыл историк-этнограф Андрей Александров. Он рассказал о народной борьбе на опоясках, которая была распространена на юге Тобольской губернии в конце XIX — начале XX века.

Следить за анонсами проекта "15 историй от библиотеки № 15" можно в группе библиотеки ВКонтакте.

Влада Нерадовская