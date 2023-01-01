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Тюменский центр робототехники и АСУ признан одним из лучших на российском уровне

Общество, 11:42 23 января 2023

Тюменский центр робототехники и АСУ ВКонтакте | Фото: Тюменский центр робототехники и АСУ ВКонтакте

Тюменский центр робототехники и АСУ вошел в число призеров Всероссийского конкурса кружков 2022 года. Его практика признана лучшей в треке "Среда технологического развития", сообщает областной департамент информатизации.

Учреждение работает с 2015 года как площадка для развития детского IT-творчества и включает в себя сеть классов "АйтиЛаб" по программированию и "РобоЛаб" по робототехнике. Они представлены в школах всех муниципальных образований Тюменской области. При этом для педагогов организуют обучение, классы обеспечивают расходными материалами для учебной программы и проектной деятельности. Занятия для ребят бесплатные.

Эксперты конкурса отметили в работе тюменского центра робототехники и АСУ развитую партнерскую программу в реализации образовательных программ. В технологическое сообщество, которое собирает Центр робототехники, постоянно входят новые практики, задачи и тематические площадки для дополнительного развития школьников и студентов.

Отметим, призером конкурса стал также класс "РобоЛаб" в номинации "Технологический кружок" как одна из лучших практик обучения робототехнике в стране. В Тюмени и Тюменской области работает 35 классов по робототехнике.

Всего от Тюменской области на конкурс было подано более 30 заявок. По словам директора регионального департамента информатизации Станислава Логинова, высокая экспертная оценка и видимые практические результаты позволяют сделать вывод об эффективности проекта.

"В конечном счете, вкладываясь в развитие детской образовательной IT-среды, мы обеспечиваем регион и страну инициативными квалифицированными IT-специалистами, которые действительно могут внести и уже отчасти вносят весомый вклад в развитие цифровой экономики", - отметил он.

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# Станислав Логинов , центр робототехники и автоматизированных систем управления

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