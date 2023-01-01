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Лекции по истории Урала и Сибири стартовали в Антропошколе ТюмГУ

Общество, 12:48 23 января 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Научно-просветительский лекторий "Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири" запустила Антропошкола Тюменского госуниверситета. Публичные лекции проходят на городских площадках областного центра, сообщает пресс-служба вуза.

Первую лекцию посвятили теме "Спасо-Преображенский монастырь Тюмени: перелистывая книгу времен". Кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований пространства Софья Щербич встретилась с горожанами в библиотеке истории Тюмени им. А.И. Текутьева.

Она рассказала о результатах многолетнего исследования состава населения монастырских вотчин, о роли Спасо-Преображенского монастыря в хозяйственном освоении территории Тюменского уезда в XVII веке. Участники лекции получили возможность изучения уникального документа "Выпись из переписных книг 1705 года", созданного сразу же после городского пожара и подтверждающего права собственности монастыря на земельные, рыболовные и сенные покосы.

Также участники встречи познакомились с личными историями крестьян, пришедших в Сибирь с Европейского Севера Русского государства и поселившихся на вотчинных землях Спасо-Преображенского монастыря в XVII веке.

Узнать анонсы и записаться на следующие лекции можно в сообществе Антропошколы ТюмГУ во ВКонтакте.

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# история , лекции , ТюмГУ

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