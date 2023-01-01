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Конкурс креативной фотографии в Тюмени продлил прием работ

Общество, 16:52 24 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием работ на Международный конкурс креативной фотографии International Creative Photo Contest 2022 продлен до 23 февраля. Большая часть уже присланных снимков — от авторов из России, но есть и достаточное количество участников из ближнего и дальнего зарубежья.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал продюсер и председатель оргкомитета конкурса, директор Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев.

"Нам поступило достаточное количество работ, чтобы конкурс считать состоявшимся и признанным. Решили продлить сроки приема заявок по ряду причин, в том числе по просьбе клубных объединений. В присланных работах авторы используют и более-менее классические приемы, и высокотехнологичные. Каждый по-разному представляет, что такое креативная фотография. В этом и заключается смысл: при всем обилии формулировок креативность ограничивается только фантазией самого автора", — отметил он.

На конкурсе International Creative Photo Contest 2022 пять номинаций: красота (мода, ню, свадебное фото), технологии будущего (архитектура и строительство, искусственный интеллект, бионика, здравоохранение, экология), природа (пейзаж, дикая природа), эксперимент (абстракция, концепт), товар/реклама (предметная съемка, фуд-фото).

Вступительный взнос для участников — от 420 до 1 тыс. 380 рублей в зависимости от количества номинаций, на которые подаются работы. Собранные деньги направят на благотворительную поддержку молодых фотографов.

Имена победителей и призеров конкурса огласят 8 марта 2023 года. Итогом станет выставка из 50 работ победителей и участников. В число экспонируемых могут войти фотографии по результатам зрительского голосования, оно пройдет на сайте конкурса с 23 февраля по 8 марта.

Задать вопросы организаторам по регистрации и загрузке работ на сайт можно по номеру +79044998755 в любом мессенджере.

Организаторы International Creative Photo Contest 2022 — Тюменский дом фотографии и Тюменское агентство развития креативных индустрий, официальные партнеры конкурса — Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация фотографов "Евразия".

Влада Нерадовская

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