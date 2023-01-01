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ТюмГУ договорился о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Кубы

Общество, 15:34 23 января 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский госуниверситета будет сотрудничать с одним из ведущих политехнических вузов Кубы - Технологическим университетом имени Хосе Антонио Эчеверрия CUJAE. Переговоры с участием первого проректора ТюмГУ Андрея Толстикова прошли в Гаване, сообщает пресс-служба университета.

Стороны обсудили организационные рамки взаимодействия. Так, запланирована работа по повышению квалификации и обучению молодых ученых кубинского университета на базе ведущих научно-исследовательских лабораторий ТюмГУ. Также стороны намерены совместно готовить аспирантов, выполнять инициативные научные проекты в области биоинжиниринга, биоинформатики, медико-биологических технологий, робототехники и автоматизации производственных процессов.

Интерес для Тюменского госуниверситета представляет успешный опыт собственных технологических разработок для достижения импортонезависимости, который демонстрирует университет CUJAE. Также технологический университет известен своими исследованиями и образовательными программами в области прикладной математики и механики, информационных технологий, биомедицинских разработок, экологического инжиниринга.

По словам декана инженерного факультета CUJAE профессора Дени Оливы Меренсио, сотрудничество с Тюменским госуниверситетом открывает возможности для достижения новых научных и технологических результатов по критически важным направлениям в интересах экономики обеих стран.

Напомним, что в ТюмГУ создан Центр Латинской Америки и стран Карибского бассейна, в вузе обучаются граждане латиноамериканских стран, в том числе из Кубы. Совместно с Православной духовной общиной Гаваны подготовлен проект программы обучения кубинцев русскому языку.

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# вузы , Куба , сотрудничество , ТюмГУ

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