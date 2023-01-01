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Городской чемпионат по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 28-29 января

Спорт, 08:25 24 января 2023

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 28-29 января, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

В соревнованиях, посвященные памяти детского тренера В. П. Белова, примут участие тюменские спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.

Откроет соревнования на лыжной базе МАУ СФЦ "Луговое" индивидуальная гонка классическим стилем. Преодолеть 3 км предстоит девушкам и женщинам, 5 км - юношам и мужчинам.

Во второй день спортсмены разыграют медали в личных гонках свободным стилем на аналогичных дистанциях. Начало соревнований запланировано на 11 часов.

Заявки подаются в комиссию по допуску 27 января в спортшколу № 2 по ул. Луначарского 10, телефон для справок - 8(3452) 283-351.

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# лыжные гонки

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