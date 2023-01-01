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Олимпиаду МФТИ проведут для старшеклассников Тюменской области

Общество, 09:15 24 января 2023

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ пройдет в Физико-математической школе Тюменской области 25 января, начало в 10 часов. Принять участие могут ученики 9–11 классов, обучающиеся в школах Тюменской области или по форме семейного обучения, самообразования, сообщают организаторы.

Школьники более младших классов могут выполнять задания за 9 класс. Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться в личном кабинете участника на сайте олимпиады.

Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности пройдет в два этапа. Отборочный – до 12 февраля в дистанционном формате. Заключительный - 5 марта, очно.

Принять участие могут ученики 8–11 классов. Регистрация здесь.

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# Физико-математическая школа Тюменской области

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