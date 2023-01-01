Более 50 инициативных тюменцев собрала сессия по созданию территориальных брендов региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 представителей бизнес-сообществ, маркетологов и историков приняли участие в первой стратегической сессии по созданию территориальных брендов вместе с Торгово-промышленной палатой Тюменской области в пространстве коллективной работы "Точка кипения" 23 января.

Задача встречи – спросить профессиональные бизнес-сообщество, сообщество маркетологов о том, что они думают о создании бренда территории, отметила президент Союза Торгово-промышленной палаты Тюменской области, советник главы региона Ольга Езикеева.

"Мы приступаем к брендингу территорий. Для того, чтобы сделать такую сложную работу, должно включиться несколько групп. Это группа заказчиков в виде правительства Тюменской области, муниципалитетов, группы предпринимателей, жителей и маркетологов – тех, кто создают бренды. Сегодня мы организовали это мероприятие, чтобы ребята поштормили. Посмотрим, как рождаются новые идеи, как участники реагируют на создание брендинга территорий, можно ли извлечь из этого что-то новое. Посмотрим, кто будет исполнителями, кто продолжит работу с нами", – добавила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В начале встречи участники разбились на команды по видам территорий: "Городская агломерация", "Малый город", "Муниципальный район", "Сельское поселение". Перед ними поставили миссию сделать место, из которых люди хотели уехать, в место, куда люди мечтают приехать. Участникам предстояло подумать над ассоциациями, которые вызывают у них понятия "малый город", "муниципальный район" и другие. После слушателям рассказали о методиках проведения исследований в муниципальных образованиях при формировании территориальных брендов, о продвижении и продажах, о том, как бренд может быть внедрен в социально-экономическую сферу.

Среди участников встречи были и те, кто пришел с уже готовыми к реализации замыслами. Так, историк, музеевед, эксперт в сфере развития территорий Оксана Климерова сейчас готовит новый проект "Музей-усадьба "Дом колхозника", который располагается в с. Маранка Ярковского района. Она арендовала дом, который принадлежит потомкам первого председателя колхоза. На территории поселения, по словам историка, точек, которые могут стать туристическими объектами, много.

Темой села и развитием сельской местности Оксана Климерова заинтересовалась два года назад, когда приняла участие в экспедиции "Голоса наших предков".

"Я подумала, что это может быть интересно не только мне. На сегодняшний день мне кажется, что это может быть актуальным продуктом в сфере туристической отрасли, который можно внедрять, продвигать. Главное, знать, как его упаковать. Основные сложности связаны с тем, как все это интерпретировать для самого села. Проблема в том, что люди в селе не очень понимают, что могут предложить туристам. За ответом на этот вопрос я и пришла на стратегическую сессию", – поделилась Оксана Климерова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наработки, озвученные участниками сессии, лягут в основу работы по структурированному заданию на разработку территориального бренда. "Его пока нет, анонсировано только то, что такая работа будет проводиться. Наша задача сегодня – начать осознавать эту работу, выработать некий концепт. Существуют разные готовые методики, стратегии, но мы хотим дать возможность людям предложить свои варианты в открытом диалоге", – сказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Ахметова.

Инна Пахомова