Переход нефтепровода через р. Иртыш реконструировало АО "Транснефть – Сибирь"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работы по реконструкции подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через р. Иртыш в Тюменской области завершило АО "Транснефть – Сибирь", сообщает пресс-служба компании.

Выполнена прокладка нового дюкера (участок нефтепровода, состоящий из нескольких предварительно сваренных в нитку труб и прокладываемый под руслом реки) основной нитки трубопровода. Мероприятия проводились с ноября 2021 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель – повышение надежности и безопасности функционирования линейной части.

Длина дюкера составляет 831 метр, диаметр – 1220 мм. Толщина стенки трубы – 19 мм, она принята с запасом, обеспечивающим повышенную эксплуатационную надежность подводного перехода. Глубина прокладки трубы на переходе составляет не менее 3 м от линии предельного размыва дна. Применение метода наклонно-направленного бурения позволило сократить воздействие на окружающую среду в период строительства. При проведении буровых работ в качестве раствора использовалась экологически безопасная композиция на основе бентонитового глинопорошка.

Река Иртыш – судоходная, ширина в месте перехода МН составляет 453 м, глубина – до 12,3 м. Строительство подводного участка трубы велось в существующем технологическом коридоре коммуникаций, где проходят основная и резервная нитки трубопровода, вдольтрассовая ВЛ 10 кВ, кабели связи.

Для обеспечения надежности и экологической безопасности в качестве антикоррозионной защиты трубы предусмотрено заводское трехслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа толщиной не менее 3,5 мм, а также применение электрохимических средств защиты. Изоляция сварных стыков выполнена с применением термоактивного покрытия на основе двухкомпонентных жидких материалов.

По завершении строительно-монтажных работ проведены внутритрубная диагностика и гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность трубопровода, подтвердившие отсутствие отклонений.

Помимо замены линейной части МН в рамках реконструкции проведены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода, в том числе смонтированы новые комплектные трансформаторные подстанции на правом и левом берегу р. Иртыш.

Строительно-монтажные работы проведены с соблюдением всех требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. Реконструированный участок подключен к системе МН Сургут – Полоцк, введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.