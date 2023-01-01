Медальон красноармейца, найденного тюменскими поисковиками в 2002 году, передадут внуку

| Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Смертный медальон красноармейца Николая Анисимовича Ремизова передадут его внуку Владимиру Ремизову. Останки бойца обнаружили поисковики тюменского отряда "Кречет" еще в 2002 году, однако расшифровать медальон удалось лишь недавно благодаря специальному оборудованию.

Погибшего красноармейца обнаружили в деревне Сазоненки Западнодвинского района Тверской области. В начале этого года специалисты лаборатории "Солдатский медальон" с применением современных технологий смогли прочитать записи на вкладыше: "Ремизов Николай Анисимович, дата и место рождения: 1916 г., с. Русская Норка, Шемышейский р-н, Пензенская обл., дата и место призыва: 25.06.1941 г., Калининский РВК, Московская обл., г. Москва, специальность: стрелок, причина выбытия: пропал без вести в октябре 1941 г., жена: Ремизова Елена Андреевна, адрес семьи по медальону: г. Москва 123, ст. Лефортово, д. 3, кв. 2".

Поисковиками найден внук красноармейца — Владимир Ремизов, проживающий в Москве. Готовится для передачи смертный медальон и архивные документы. Также родственникам сообщат координаты братской могилы, в которой захоронены останки красноармейца Николая Ремизова, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.