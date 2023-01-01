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Более 7 тыс. исследований провели врачи больницы в Ярково на новом аппарате УЗИ

Общество, 10:11 24 января 2023

пресс-служба областной больницы №24 | Фото: пресс-служба областной больницы №24

Более 7 тыс. диагностических исследований провели в областной больнице № 24 в Ярковском районе в 2022 году на новом аппарате УЗИ. Самыми востребованными стали эхокардиография, УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной и молочной желез, сообщает пресс-служба учреждения.

Новый аппарат УЗИ приобрели благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". По словам врача УЗИ областной больницы № 24 Евгения Башмакова, в среднем на новом аппарате проводится до 40 диагностических процедур в день.

"Благодаря высокому качеству, четкости и новым возможностям аппарата, случаи выявления патологий значительно увеличились. К примеру, по результатам УЗИ молочных желез и малого таза за последний год на дообследования направлены более трехсот человек, из которых у 24 выявлены высокие риски предраковых заболеваний, а у 16 диагностировали онкологические заболевания", - отметил Евгений Башмаков.

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# областная больница , УЗИ , Ярково , Ярковский район

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