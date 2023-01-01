Магистратура X-BIO ТюмГУ проведет День открытых дверей

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В День открытых дверей в магистратуре X-BIO ТюмГУ (ул. Ленина, 25) начнется 29 января в 14 часов. Абитуриентов познакомят со спецификой обучения, презентуют образовательные программы, расскажут об особенностях, конкурентных преимуществах, учебном плане, количестве мест на направления, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Стратегическая цель Института X-BIO – поиск ответов на глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, в области экологической и продовольственной безопасности, изменения климата, антимикробной резистентности", - говорят преподаватели.

Для участников Дня открытых дверей проведут экскурсию по лабораториям института, ответят на вопросы.

Для участия необходимо зарегистрироваться.