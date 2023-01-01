Бесплатную юридическую помощь получат мобилизованные и их семьи в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект, направленный на расширение категорий граждан, которые могут обратиться за бесплатной юридической помощью в регионе, одобрил комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы, сообщили в законодательном органе.

По словам авторов, участники СВО и члены их семей должны иметь безоговорочную поддержку от органов власти и возможность обратиться за правовой помощью в случае необходимости.

Проект будет рассмотрен на ближайшем заседании областной думы 2 февраля. После принятия его в первом чтении депутаты планируют доработать инициативу с учетом пожеланий правительства региона.