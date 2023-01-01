Тюменский институт X-BIO проведет день открытых дверей

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День открытых дверей пройдет в Институте X-BIO Тюменского госуниверситета 29 января. Абитуриентов познакомят со спецификой обучения, презентуют образовательные программы, расскажут об особенностях, конкурентных преимуществах, учебном плане, количестве мест на направления, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, Институт X-BIO предлагает выпускникам бакалавриата и специалитета, желающим продолжить обучение в магистратуре, три передовых программы: "Биологическая безопасность растений", "Глобальные изменения и карбоновое регулирование" и "Математическая биология и биоинформатика". Партнерами программ выступают Всероссийский институт защиты растений, НИУ ВШЭ, НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича.

В День открытых дверей для участников проведут экскурсию по лабораториям института, а также ответят на самые волнующие вопросы. Начало встречи в 14 часов по адресу: ул. Ленина, 25. Необходима регистрация по ссылке.