Тюменская область помогает Краснодону отремонтировать две больницы

| Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника | Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

С обновлением двух медучреждений в Краснодоне помогает Тюменская область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Шеф-регион Тюменская область взяла на себя капитальный ремонт центральной и детской городских больниц", — написал он.

Пасечник отметил, что в детской больнице полностью заменены устаревшие советские инженерные коммуникации и проводка, обновлено остекленение, отделан фасад. Сейчас рабочие ведут внутренние работы и благоустраивают территорию. После ремонта в больнице появится новое медицинское оборудование и мебель.

В центральной городской больнице обустроены своя скважина на воду и модульная котельная, которые обеспечат медицинское учреждение беспрерывным водоснабжением, горячей водой и качественным отоплением.