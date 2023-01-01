В Тюмени акция памяти "Блокадный хлеб" пройдет на пешеходной улице Дзержинского

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция памяти "Блокадный хлеб" начнется на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 27 января в 12 часов. Место проведения - перекрёсток Володарского - Дзержинского, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

27 января – День воинской славы России – день снятия блокады Ленинграда. В этот день в России проходит Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб", которая посвящена истории обороны и блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.

Символом Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" станет небольшой кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады — зимой 1941-1942 годов.