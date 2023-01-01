От тюменцев ждут заявки на включение событий в национальный календарь EventsInRussia.com

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на включение событий в национальный календарь EventsInRussia.com и участие в конкурсе "ТОП-50 лучших событий года" стартовал 24 января. Попасть в него могут мероприятия, значимые для развития и продвижения территории, отражающие туристскую привлекательность межрегионального, национального или международного масштаба, имеющие уникальное содержание исторического, культурно-познавательного, спортивного и иного характера, сообщают организаторы.

При отборе учтут оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, регулярность проведения, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры, а так же транспортную доступность и возможности для размещения и питания гостей.

По результатам сформируют "ТОП-50 лучших событий года", пять из которых получат статус "Национальное событие года".

Подать заявку могут региональные власти, туристско-информационные центры и компании-организаторы событий до 3 февраля 2023 года включительно.

Полная информация об оформлении и подаче заявок на официальном сайте.