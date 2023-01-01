Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ проведет день открытых дверей

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

День открытых дверей пройдет в Институте математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета 28 января. Начало в 12 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В процессе открытого общения преподаватели, студенты и сотрудники ИМиКН ответят на волнующие абитуриентов вопросы, расскажут про обучение, интересные студенческие проекты, творческие объединения и внеучебную жизнь. Представители приемной комиссии дадут информацию о правилах приема.

Также абитуриентов ждет знакомство с направлениями института "Интерактивные локации", будет возможность поучаствовать в конкурсах на лучший вопрос, креативную идею и веселое фото. Самые активные участники получат призы.

Встреча пройдет по адресу: ул. Перекопская, 15-а, Институт математики и компьютерных наук (ИМиКН), аудитория 111.