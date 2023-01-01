На тюменской птицефабрике в 2023 году построят цех комбикормов и склад для готовой продукции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цех тепловой обработки комбикормов со складом и отгрузкой готовой продукции построят на птицефабрике "Пышминская" в 2023 году. Работы по проектированию завершены.

Реализация данного проекта повысит уровень биобезопасности предприятия за счет внедрения технологии термической обработки кормов. На 2023 год запланировано продолжение реализации проекта реконструкции и модернизации производственных мощностей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки на предприятие 25 января отметил, что инвестиции в "Пышминскую" птицефабрику нельзя рассматривать только как проект 2023 года, этот длительный проект еще не завершен и будет продолжаться. "Без этого своевременного решения судьба предприятия была бы плачевна, поскольку устаревшие фонды и инфраструктура не обеспечивали необходимый уровень себестоимости яйца и, соответственно, снижали конкурентоспособность этой продукции на рынке", - пояснил он.

Глава региона сказал, что сегодня ситуация изменилась кардинально, и после реализации следующих этапов проекта и выхода птицефабрики на плановую мощность производства предприятие станет абсолютно эффективным и рентабельным.

"Это поступательное движение, мы оказывали поддержку на первом этапе реализации проекта, сейчас идет обсуждение инвестиционного соглашения по оказанию поддержки в виде субсидий на текущем этапе, и, конечно, будем поддерживать весь проект модернизации в целом до его логического завершения", - подчеркнул Александр Моор.

Решение о реконструкции птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства. К тому времени более 90 % основных производственных фондов были полностью изношены. Общий объем инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования первой очереди программы превысил 1 млрд рублей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2022 году предприятие приступило к реализации очередного этапа реконструкции основного производства. Из эксплуатации выведено 20 устаревших и ветхих птичников, не отвечающих требованиям безопасности. Взамен построено два новых автоматизированных восьмиярусных птичника, в каждом предусмотрен автоматизированный яйцесбор и магистральный транспортер яиц. В результате реализации данного этапа инвестиционного проекта уже в 2023 году за счет увеличения птицемест возрастут производственные мощности и увеличится годовой валовой сбор яйца.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В результате мы получим современное эффективное производство, которое сможет управлять себестоимостью яйца, где с учетом высокой производительности заработная плата специалистов будет расти, птицефабрика станет флагманом и примером для других предприятий и тюменских инвесторов", - добавил губернатор.

Напомним, что первое куриное яйцо в количестве 6 млн штук на тюменской птицефабрике Пышминская" было получено в 1985 году. В настоящее время более 90 % продаж продукции предприятия приходится на торговые сети. Яйцо, помимо Тюменской области, поставляется в Югру, Екатеринбург, Курган, а также Челябинск.

Николай Ступников