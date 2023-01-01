40 случаев новообразований обнаружили врачи у жителей Уватского района во время диспансеризации

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

40 случаев злокачественных новообразований выявлено в результате диспансеризации населения в областной больнице N 20 в Уватском районе. Всего было выявлено 332 различных заболевания, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Также у 10 человек подтвердился сахарный диабет, у 190 пациентов - болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, в двух случаях – ишемическая болезнь сердца.

Всего за прошлый год диспансеризацию в областной больнице № 20 прошли 5 тыс. 903 жителя Уватского района. В результате обследований впервые было выявлено 332 различных заболевания. На первом месте находятся болезни системы кровообращения - 192 случая, на втором болезни органов пищеварения – 22, на третьем – болезни органов дыхания, они выявлены у 11 человек.

"Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее и эффективнее будет лечение", - отметила главный врач областной больницы N 20 в с. Уват Наталья Телегина.