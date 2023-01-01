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На фестивале "Тёплые коты" в Тюмени можно помочь животным, сдать макулатуру, сдать и взять одежду

Общество, 14:11 25 января 2023

t-l.ru

Фестиваль "Тёплые коты" пройдёт в тюменском мультицентре "Контора пароходства" 29 января с 16 до 21 часа.

Гости мероприятия могут принести корм, хозяйственные принадлежности, медикаменты для подопечных приюта "Лучший друг" и сдать макулатуру (все вырученные средства отправят на содержание животных).

Желающих приглашают принять участие в экобукинге (принести и/или взять книги) и фримаркете (принести и/или взять любые вещи - одежду, обувь, украшение и др.). Также будут организованы лекции, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер. Для посещения необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.

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# бездомные животные , благотворительность , кот

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