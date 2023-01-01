В утренней аварии в Тобольском районе погиб житель Московской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Стали известны обстоятельства ДТП, случившегося утром 25 января на 260-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области.

По предварительным данным регионального управления ГИБДД, LADA Vesta под управлением 21-летнего жителя Сургута, выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем LADA Largus в котором ехал житель Московской области. Он погиб на месте аварии. Водитель и 26-летний пассажир второго автомобиля доставлены в больницу.