  • 25 января 202325.01.2023среда
  • USD68,7529
    EUR74,6948
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В утренней аварии в Тобольском районе погиб житель Московской области

Происшествия, 15:19 25 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Стали известны обстоятельства ДТП, случившегося утром 25 января на 260-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области.

По предварительным данным регионального управления ГИБДД, LADA Vesta под управлением 21-летнего жителя Сургута, выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем LADA Largus в котором ехал житель Московской области. Он погиб на месте аварии. Водитель и 26-летний пассажир второго автомобиля доставлены в больницу.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 25.01.2023В утренней аварии в Тобольском районе погиб житель Московской области
12:43 25.01.2023Следователи проверяют информацию о том, что неизвестные обидели ребенка возле тюменского торгового центра
11:15 25.01.2023Житель Нижнетавдинского района случайно убил знакомую и получил срок спустя 26 лет
09:36 25.01.2023В Тобольском районе в ДТП на трассе погиб водитель