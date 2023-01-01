Студенты из Колумбии рассказали, почему приехали учиться в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень – безопасный и красивый город. Несмотря на холодную зиму, здесь интересно и хочется учиться.

Такие мнением с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделились студентки Финансово-экономического института ТюмГУ, которые приехали в Сибирь из Колумбии.

"Про Тюмень я узнала от друга моего папы – его сын работает здесь. Он много рассказывал об этом городе, о том, как здесь хорошо и красиво. И мне захотелось приехать учиться именно в Тюмень, узнать новый язык", - рассказала студентка Лус Мариана Морено Ибаньес.

Ее землячка Мария Фернанда Гонсалес Мэдина добавила, что Тюмень – безопасный город. Она отметила, что здесь холодно, но интересно. "Пока не знаю, кем стану в будущем, но уже сейчас решила, что после окончания учебы поеду в Новую Зеландию, хочу изучать еще и английский язык", - поделилась она.

Карин Висну Орхуэла Ринкон приехала в Тюмени из Боготы – столицы Колумбии. Побывать в России она мечтала с детства.

"У меня есть родственники, которые живут в Европе, а я решила поехать в Россию. В будущем хочу открыть свой бизнес, но пока еще не решила в каком направлении", - рассказала она.

Отметим, в вузах и учреждениях среднего профобразования Тюменской области обучаются свыше 80 тысяч молодых людей. В их числе и иностранные студенты.

Любовь Голышева, Александр Лабыкин