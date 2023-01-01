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За установку 16 игровых терминалов тюменца ограничили в свободе

Происшествия, 11:19 26 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полтора года ограничения свободы назначил Ленинский районный суд Тюмени мужчине за незаконную организацию азартных игр, сообщает прокуратура Тюменской области. Установлено, что с июня 2021 года по февраль 2022 года нелегальный доход подсудимого составил около полутора миллионов рублей.

Как выяснилось, он разместил в нежилых помещениях Тюмени и Тюменского района 16 терминалов для азартных игр через Интернет. В феврале 2022 года незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, оборудование было изъято, а на имущество обвиняемого наложен арест.

Суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры области и взыскал с обвиняемого в доход государства 1 млн 455 тыс. рублей.

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# азартные игры , суд

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