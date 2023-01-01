За установку 16 игровых терминалов тюменца ограничили в свободе
Полтора года ограничения свободы назначил Ленинский районный суд Тюмени мужчине за незаконную организацию азартных игр, сообщает прокуратура Тюменской области. Установлено, что с июня 2021 года по февраль 2022 года нелегальный доход подсудимого составил около полутора миллионов рублей.
Как выяснилось, он разместил в нежилых помещениях Тюмени и Тюменского района 16 терминалов для азартных игр через Интернет. В феврале 2022 года незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, оборудование было изъято, а на имущество обвиняемого наложен арест.
Суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры области и взыскал с обвиняемого в доход государства 1 млн 455 тыс. рублей.