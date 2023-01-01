Способ диагностики с использованием методов китайской медицины запатентовали в ТюмГМУ

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Способ экспресс-диагностики уровня вегетативного обеспечения функций органов и систем организма человека с использованием методов китайской медицины запатентовал д.м.н., профессор кафедры медицинской профилактики и реабилитации ТюмГМУ Александр Ерохин. Свой метод он уже применяет во врачебной практике, сообщает пресс-служба вуза.

Диагностика основана на знаниях традиционной китайской медицины об акупунктурных каналах, биологически активных точках и энергии ци, которая циркулирует по этим каналам. Для исследования врач использует высокоточный термометр. Он измеряет температуру в определенных симметричных точках на левой и правой кистях рук, на стопах ног в точках, соответствующих началу и окончанию наружного хода акупунктурных каналов, отражающих энерго-информационный статус внутренних органов и систем организма. Разница этих показателей от одного градуса и выше указывает на нарушения.

"Вегетативная нервная система регулирует состояние всех органов. Разные показатели температуры в симметричных точках указывают на то, что орган работает с напряжением, чтобы поддержать энерго-информационный гомеостаз, и в ряде случаев требует более тщательного медицинского обследования", - пояснил профессор.

Исследования, связанные с использованием в диагностике методов традиционной китайской медицины, будут продолжены. К ним подключились ординаторы и терапевты Тюменского медицинского университета.