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Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ преобразуют в Школу компьютерных наук

Общество, 12:03 26 января 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ с 1 сентября 2023 года будет преобразован в Школу компьютерных наук, сообщает пресс-служба вуза. В построении новой модели управления и развитии Школы участвуют сотрудники, преподаватели, студенты, индустриальные партнеры и приглашенные эксперты в рамках проектных практикумов.

В декабре были сформированы команды и определены девять проектов, связанных с образованием, информационной безопасностью, взаимодействием с индустрией, а также адаптацией студентов с ОВЗ и иностранных студентов. Некоторые из предложенных идей были отмечены на конкурсе проектов развития университета.

Отметим, что ставка в развитии образовательного пространства вуза сделана на формирование профессиональных школ мирового уровня. Уже запущены Школа естественных наук, Школа исследований окружающей среды и общества и Школа образования. Начала работу Передовая инженерная школа.

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# образование , ТюмГУ

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