Тюменка погасила 100-тысячный долг за тепло и свет после ареста внедорожника

| Фото: управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Полностью выплатив долг за услуги пользования теплом и электроэнергией, тюменка смогла вернуть арестованный автомобиль. Как сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, задолженность составила около 100 тыс. рублей.

Во ходе рейда судебные приставы арестовали внедорожник местной жительницы. В ее собственности находятся две студии, которые сдаются в аренду под бизнес.

Получая прибыль с арендаторов, женщина долгое время не платила за отопление и электроэнергию. После ареста машины вся сумма поступила на счет взыскателей. Тюменка смогла забрать свой автомобиль.