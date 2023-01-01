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Тюменка погасила 100-тысячный долг за тепло и свет после ареста внедорожника

Общество, 17:02 26 января 2023

управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Полностью выплатив долг за услуги пользования теплом и электроэнергией, тюменка смогла вернуть арестованный автомобиль. Как сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, задолженность составила около 100 тыс. рублей.

Во ходе рейда судебные приставы арестовали внедорожник местной жительницы. В ее собственности находятся две студии, которые сдаются в аренду под бизнес.

Получая прибыль с арендаторов, женщина долгое время не платила за отопление и электроэнергию. После ареста машины вся сумма поступила на счет взыскателей. Тюменка смогла забрать свой автомобиль.

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