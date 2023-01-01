45 байкеров примут участие в Международном зимнем мотослете в Тобольске

| Фото: Иван Щекаев, vk.com/snow_dogs | Фото: Иван Щекаев, vk.com/snow_dogs

45 байкеров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья примут участие в 19-ом Международном зимнем мотослете и 11-ом международном ледовом чемпионате мира по гонкам на унимото на льду 28 января.

"На мотослет зарегистрировались 15 гонщиков и 30 мотоциклистов с колясками. В том числе и из Тобольска. У вас замечательные ребята в Центре детского технического творчества и они делают прекрасные переделки - унимото. Если они выиграют в своем этапе в гонках 28 января, то на их базе наш фонд может организовать этап чемпионата России. Поэтому прошу тоболяков поддержать своих участников и обязательно приехать поболеть за них", - отметил учредитель и основатель НО "Фонд РАМС", организатор мотослета Дмитрий Горбунов.

На ледовом чемпионате предусмотрено две локации. Это загородный комплекс "Абалак" и подгорная часть с. Аалак, где 28-го января в 10 часов 30 минут стартует торжественное открытие фестиваля.

Участники оргкомитета обсудили детали программы поведения, готовность трассы к гонкам, организацию праздничной торговли и организацию дополнительных рейсов в Абалак, сообщает администрации города. Рассмотрели вопросы обеспечения безопасности дорожного движения по маршруту следования и охране общественного порядка на месте проведения мотослета, о дежурстве там кареты скорой помощи и пожарной машины.