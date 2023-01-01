В Тюмени торговца суррогатным алкоголем, из-за которого погибли люди, приговорили к 5,5 годам колонии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять с половиной лет колонии общего режима назначил Ленинский районный суд Тюмени 47-летнему мужчине, продававшему контрафактный алкоголь. С 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года фальсификатом отравились до смерти шесть местных жителей.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), а также п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, без маркировки группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает региональное следственое управление, бизнесмен приобрел не менее 100 коробок контрафактной алкогольной продукции, которую хранил в грузовом отсеке автомобиля "Газель" и в помещении торгового павильона на ул. Домостроителей в областном центре. Мужчина продавал спиртосодержащую продукцию жителям Тюмени. В результате смертельное отравление получили шесть человек. Подсудимый признал свою вину.

Суд также удовлетворил гражданский иск и взыскал с виновного 200 тыс. рублей.