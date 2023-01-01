100 памятных медалей в 100-летие Ялуторовского района вручат отличившимся жителям

| Фото: Telegram-канал Андрея Гильгенберга | Фото: Telegram-канал Андрея Гильгенберга

100 памятных медалей вручат отличившимся жителям сел в честь 100-летия Ялуторовского района. Первые из них уже торжественно переданы своим обладателям.

"На информационных встречах достойным труженикам за значительный вклад в развитие родных сел вручаем медали, учрежденные районной думой специально к юбилею муниципалитета", - сообщил глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале.

Торжественные церемонии уже прошли на открытых заседаниях местных дум в селах Ивановка, Аслан, Карабаш, Киева, Коктюльское, Петелинское, Зиново и Памятном. Обладателями районной награды стали 16 сельчан.