100 памятных медалей в 100-летие Ялуторовского района вручат отличившимся жителям
| Фото: Telegram-канал Андрея Гильгенберга
100 памятных медалей вручат отличившимся жителям сел в честь 100-летия Ялуторовского района. Первые из них уже торжественно переданы своим обладателям.
"На информационных встречах достойным труженикам за значительный вклад в развитие родных сел вручаем медали, учрежденные районной думой специально к юбилею муниципалитета", - сообщил глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале.
Торжественные церемонии уже прошли на открытых заседаниях местных дум в селах Ивановка, Аслан, Карабаш, Киева, Коктюльское, Петелинское, Зиново и Памятном. Обладателями районной награды стали 16 сельчан.