Дни татарской культуры стартовали в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Дни татарской культуры начались в Тобольском районе. Фестиваль направлен на сохранение ценностей и обычаев сибирских татар.

На открытии фестиваля в деревне Ачиры выступили 32 артиста из Тобольска и Тобольского района, в том числе ансамбль "Яшьлеккǝ сǝяхǝт". Участников фестиваля ждала уличная ярмарка с угощениями, конкурсы и игры с участием национальных персонажей — Кыш Бабая, его красавицы дочки Кар Кызы, Шурале и Су Анасы, выставка декоративно-прикладного творчества, сообщает администрация Тобольского района.

Дни татарской продлятся до 17 февраля.