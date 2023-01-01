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Дни татарской культуры стартовали в Тобольском районе

Общество, 19:36 30 января 2023

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Дни татарской культуры начались в Тобольском районе. Фестиваль направлен на сохранение ценностей и обычаев сибирских татар.

На открытии фестиваля в деревне Ачиры выступили 32 артиста из Тобольска и Тобольского района, в том числе ансамбль "Яшьлеккǝ сǝяхǝт". Участников фестиваля ждала уличная ярмарка с угощениями, конкурсы и игры с участием национальных персонажей — Кыш Бабая, его красавицы дочки Кар Кызы, Шурале и Су Анасы, выставка декоративно-прикладного творчества, сообщает администрация Тобольского района.

Дни татарской продлятся до 17 февраля.

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# Дни татарской культуры

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