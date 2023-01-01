Расходы на питание школьников Тюмени увеличат за счет средств бюджета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление об увеличении расходов на питание школьников Тюмени за счет средств бюджета подписал глава города Руслан Кухарук 30 января. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.

Такое решение связано с ростом цен на продукты и необходимостью удовлетворения потребностей школьников в полноценном и сбалансированном питании, отметил Руслан Кухарук. Родителям не придется доплачивать.

Заложены средства и для организации питания учащихся льготных категорий.

"Все расходы прописаны в постановлении, которое будет опубликовано на официальном сайте администрации Тюмени", – заключил глава города.