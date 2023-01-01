За долг по алиментам в 600 тысяч рублей жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Один год проведет в колонии-поселении житель Бердюжского района, задолжавший своей несовершеннолетней дочери более 600 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В связи с неуплатой алиментов ребенку 2009 года рождения мужчина уже был привлечен к административной ответственности в 2020 году и получил 70 часов обязательных работ.

Однако он продолжал нарушать законодательство и не принимал мер к выплате средств на содержание дочери. Было возбуждено уголовное дело.

В судебном мужчина вину признал полностью и раскаялся. Суд учел, что обвиняемый уже был приговорен к семи месяцам условно и совершил преступление в период испытательного срока и назначил ему реальное лишение свободы.