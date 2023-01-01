  • 31 января 202331.01.2023вторник
  • USD69,5927
    EUR75,7799
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За долг по алиментам в 600 тысяч рублей жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение

Происшествия, 10:35 31 января 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Один год проведет в колонии-поселении житель Бердюжского района, задолжавший своей несовершеннолетней дочери более 600 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В связи с неуплатой алиментов ребенку 2009 года рождения мужчина уже был привлечен к административной ответственности в 2020 году и получил 70 часов обязательных работ.

Однако он продолжал нарушать законодательство и не принимал мер к выплате средств на содержание дочери. Было возбуждено уголовное дело.

В судебном мужчина вину признал полностью и раскаялся. Суд учел, что обвиняемый уже был приговорен к семи месяцам условно и совершил преступление в период испытательного срока и назначил ему реальное лишение свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , Бердюжский район , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 31.01.2023За долг по алиментам в 600 тысяч рублей жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение
19:12 30.01.202351 нетрезвого водителя отстранили в Тюменской области в выходные дни
18:25 30.01.2023Судебные приставы помогли тюменке справиться с угрозами микрофинансовой организации
16:45 30.01.2023Житель Тюменской области проведет в колонии восемь лет за убийство друга