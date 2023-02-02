Картины хантыйского художника Митрофана Тебетева представят в Тобольске

| Фото: vk.com/tmpo72 | Фото: vk.com/tmpo72

Картины самодеятельного хантыйского художника Митрофана Тебетева представят в Тобольском музее-заповеднике. Работы этого автора выделяются своим особенным стилем и тематикой, сообщает музей.

Рисованием Митрофан Тебетев был увлечен с детства, свое первое образование получил в фельдшерско-акушерской школе. Только в 1962 году, в возрасте 38 лет, окончив Заочный народный университет искусств при Центральном доме народного творчества им. Н. К. Крупской, всерьез занялся живописью, создавая портреты, яркие натюрморты и красочные пейзажи.

Первая персональная выставка художника прошла в 1972 г. в пос. Игрим Березовского района, а всего при жизни автора их было 64, в том числе на территории Ханты-Мансийского округа, в Тюмени и Москве.

В 1993 года Тебетев принят в члены Союза художников России. Его живописные работы посвящены родному краю и быту коренных жителей – ханты и манси. Работы художника хранятся в музеях Ханты-Мансийска, Суздаля, Тюмени, Крыма (Ливадийский дворец-музей), поселков Березово и Шеркалы.

С января 2023 года 49 картин и шесть рисунков Тебетева находятся в фондах Тобольского музея-заповедника и будут представлены посетителям.