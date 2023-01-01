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Юные самбисты Тюмени напишут письма бойцам СВО

Общество, 15:45 31 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные самбисты Тюмени накануне 80-летия победы в Сталинградском сражении напишут письма бойцам специальной военной операции.

В них они, по словам президента Федерации самбо города Тюмени, члена регионального штаба "Бессмертного полка России" Николая Мыцика, попытаются найти ответ на очень важный вопрос: "Достоин ли я уважения своих предков?"

Ребята рассказывают о своих предках - защитниках Родины, участниках Великой Отечественной войны, которые служат им достойным примером. "70 процентов Героев Советского Союза и Героев России владели элементами нашего отечественного национального вида спорта - самбо, - подчеркнул Николай Мыцик, выступая на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия". - И именно такими людьми куется победа".

А 2 февраля, в день воинской славы России, тренеры расскажут своим воспитанникам о героической защите Сталинграда, о том, что происходит в мире сегодня, о возрождении мирового нацизма, против которого снова ведет борьбу Россия.

Борис Олейник

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# Великая Отечественная война , Николай Мыцик , Сталинградская битва

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