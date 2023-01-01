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Сотрудники Росгвардии рассказывают тюменским школьникам о Сталинградской битве

Общество, 14:49 31 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области активно принимают участие в масштабном ведомственном проекте "Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград".

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель пресс-службы управления Людмила Попова.

"С сентября прошлого года мы проводим тематические встречи в школах и колледжах, встречаемся с нашими подшефными специализированным группами кадетов, где также поднимаем вопросы изучения настоящей истории Великой Отечественной войны, чтобы поддержать те данные истории, которые в настоящее время и пытаются перевернуть", - рассказала она.

В рамках этих мероприятий сотрудники ведомства рассказали ребятам о том, какой вклад внесли воины 10-й ордена Ленина стрелковой дивизии войск НКВД СССР в Великую Победу и продемонстрировали тематический документальный фильм.

Борис Олейник

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# Великая Отечественная война , Людмила Попова , Росгвардия , Сталинградская битва

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