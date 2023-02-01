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Посла гостеприимства выберут в Тюменской области

Общество, 19:23 01 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прием заявок на участие в программе "Послы гостеприимства", набор в которую запустила президентская платформа "Россия – страна возможностей", продлится до 8 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Послам предстоит продвигать конкурс "Мастера гостеприимства", поддерживать представителей индустрии в своих городах, проводить мероприятия, создавать креативные сообщества.

Участниками могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса "Мастера гостеприимства" 2019-2022 годов от 23 лет.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Для подачи заявки необходимо записать ролик продолжительностью до одной минуты с презентацией проекта "Мастера гостеприимства", рассказать о личном опыте участия в конкурсе. Видео нужно выложить на своей странице во ВКонтакте, указать хештеги #МастераГостеприимства2023, #ХочувПослы, #РоссияСтранаВозможностей.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, в 2022 году проект объединил 107 человек из 78 регионов страны.

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# конкурс , мастера гостеприимства , туризм

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