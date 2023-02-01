Тюменским бойцам подразделения "Кедр" доставили партию гуманитарного груза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские бойцы подразделения "Кедр" получили партию гуманитарного груза, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В том числе им привезли инструменты для обустройства позиций.

Военнослужащие благодарят всех неравнодушных, кто участвует в сборах. "Ваша помощь всегда нам очень важна, всегда нужна нам. Все в порядке. Вещи есть", – говорят они.

Все присланные вещи хранятся на складах. Их адресно доставят солдатам.

Видео информационного центра правительства Тюменской области