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Тюменским бойцам подразделения "Кедр" доставили партию гуманитарного груза

Общество, 17:12 01 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские бойцы подразделения "Кедр" получили партию гуманитарного груза, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В том числе им привезли инструменты для обустройства позиций.

Военнослужащие благодарят всех неравнодушных, кто участвует в сборах. "Ваша помощь всегда нам очень важна, всегда нужна нам. Все в порядке. Вещи есть", – говорят они.

Все присланные вещи хранятся на складах. Их адресно доставят солдатам.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# гуманитарная помощь , посылки

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