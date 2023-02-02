Январь в Тюменской области был теплее нормы на четыре градуса

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На четыре градуса теплее климатической нормы была температура воздуха в Тюменской области в январе. При этом среднемесячный показатель находился в пределах минус 12-14 градусов.

Самой морозной выдалась первая декада месяца, когда столбик термометра в большинстве районов региона опускался до отметки в минус 32-35 градусов, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от нормы на 10 и более градусов и наблюдалась в Тюменской области с 8 по 10 января, отметила начальник ведомства Наталия Криворучко.

Вместе с тем, сотрудники гидрометеорологической службы зарегистрировали рекорд по выпавшему снегу в областной столице. 8 января в Тюмени был перекрыт исторический максимум количества осадков за сутки, который составил 13,5 мм, в 1978 году - 10,4 мм.