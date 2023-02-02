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В Ялуторовске мужчина ударил друга ножом в спину

Происшествия, 10:14 02 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 года и 10 месяцев проведет в колонии житель Ялуторовска, ударивший своего друга ножом в спину. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, словесный словесный конфликт приятелей закончился поножовщиной.

Из материалов дела известно, что 2 февраля 2021 года, мужчина распивал со своими знакомыми спиртное. Возникшая между мужчинами ссора перешла в драку, но их разняли и они успокоились.

Позже словесный конфликт между товарищами продолжился, и тогда обвиняемый достал из кармана нож и нанес один удар в спину оппонента, причинив ему телесные повреждения.

В суде мужчина вину признал частично. Он пояснил, что умысла ранить потерпевшему не имел, так как состоит с ним в дружеских отношениях. Подсудимый принес другу извинения и возместил причиненный ему ущерб.

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# суд , уголовное дело , Ялуторовск

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