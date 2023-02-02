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Тюменец взял в аренду BMW и продал его

Происшествия, 11:41 02 февраля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Два года колонии получил житель Тюмени за мошенничество с автомобилями. Как сообщает прокуратура Тюменской области, обвиняемый продал взятый в аренду внедорожник.

Суд установил, что в марте 2021 года мужчина взял в аренду автомобиль BMW X1 xDrive 20i. Вскоре мужчина продал авто, а деньги присвоил, причинив ущерб организации в сумме 1,9 млн рублей.

Также злоумышленник под предлогом оказания помощи своей знакомой в ремонте ее автомобиля уехал на нем и в дальнейшем продал на торговой площадке "Авито". Он причинил потерпевшей ущерб свыше 370 тыс. рублей.

В ходе расследования автомобили возвратили владельцам.

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